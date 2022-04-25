Дорожную разметку начали обновлять в Москве

В столице приступили к работам по обновлению дорожной разметки после зимнего сезона. Об этом заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он уточнил, что разметку собираются нанести на более чем четыре тысячи дорожных объектов, а общая протяженность линий будет больше 15 тысяч погонных километров.

По словам заммэра, дорожная разметка выполняется с использованием долговечных пластичных материалов. Она будет обновлена на основных магистралях и улицах, в частности около дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных транспортно-пересадочных узлов, парков, театров и кинотеатров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

