Рекреационный центр "Парадный вход в лес" появится у станции метро "Новоясеневская"

10:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Локальный рекреационный центр "Парадный вход в лес" появится на окраине парка "Битцевский лес" и у станции метро "Новоясеневская".
Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, там появятся спортивные площадки, тренажеры, зона воркаута с турниками, павильоны проката спортивного инвентаря, раздевалка с ячейками хранения, киоск с напитками и кафе для семейного отдыха.
Участок соединят с парком 30-летия района Ясенево, а также проложат маршрут с велодорожкой к Ясеневской аллее и локальному рекреационному центру "Зеленый бульвар".
"Со стороны ближайших к лесу станций метро важно организовать комфортный транзитный путь на природную территорию с площадками для отдыха, занятий спортом и игр. Такое решение позволит сместить пользовательскую нагрузку с центра леса на периферию и вне границы ООПТ, тем самым сохранив нетронутыми заповедные участки", – отметил замруководителя департамента капитального ремонта Сергей Мельников.
Он добавил, что со стороны станции "Битцевский парк" будут обновлены пешеходные дорожки, скамейки, урны и фонари освещения. На детской площадке заменят пластиковые игровые элементы деревянным оборудованием в экостиле, а искусственное покрытие – на мелкий гравий.
Ранее стало известно, что в парке "Покровское-Стрешнево" переустроят фонтан. Работы проводят в рамках проекта по сохранению и восстановлению территорий. Новый вид фонтана позволит более органично вписать его в обновленное пространство, сделав частью природного ландшафта.
Проект восстановления парка "Покровское-Стрешнево" изменили с учетом мнения жителей
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