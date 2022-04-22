В парке "Покровское-Стрешнево" приступили к переустройству фонтана

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В парке "Покровское-Стрешнево" переустроят фонтан. Работы уже начались. Их проводят в рамках проекта по сохранению и восстановлению территорий. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что новый вид фонтана позволит более органично вписать его в обновленное пространство, сделав частью природного ландшафта.

Заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников рассказал, что часть парка, в которой расположен старый фонтан, будет досугово-рекреационной. Через вход с этой стороны проходит почти треть всех горожан, отдыхающих в парке, в связи с чем на данный участок приходится большой поток посетителей.

"Оборудованию, ранее установленному в фонтане, в ближайшее время может потребоваться ремонт. Чтобы не доставлять неудобств отдыхающим в будущем, а также учитывая, что мероприятия по реабилитации парка проводятся комплексно, решено провести работы по переустройству фонтана сейчас", – пояснил Мельников.

Для проведения работ по переустройству фонтана специалисты уже демонтировали его старую чашу и оборудование. Для защиты от обвала грунта на участке выполнено шпунтовое ограждение. В ближайшее время рабочие займутся устройством дренирующего слоя щебня. В дальнейшем сделают бетонное основание и начнут формировать чашу нового фонтана.

С учетом особенностей территории, в чаше фонтана планируют выделить небольшое техническое помещение, позволяющее разместить оборудование для автоматического поддержания уровня воды, ее фильтрации, слива и перелива. Также помещение оснастят аппаратурой управления фонтаном и дренажными насосами.

"Чтобы вода в нем не застаивалась и не приобретала неприятный запах, предусмотрена ее циркуляция. В будущем, если потребуется ремонт этого оборудования, достаточно будет просто слить всю воду и провести необходимые мероприятия без разрытий", – отметил Мельников.

В связи с тем, что фонтан расположен в зоне прудов, после переустройства его сделают похожим на небольшой водоем. Для этого чашу фонтана расположат на уровне газонного покрытия.

Отличительной особенностью обновленного фонтана станет архитектурно-художественная подсветка. Для ее обустройства на дне чаши смонтируют 32 светодиодных светильника. Их цвет будет меняться от красного к зеленому, синему и белому. Площадь фонтана составит более 60 квадратных метров.

Завершить основные мероприятия по переустройству фонтана планируют в третьем квартале 2022 года.

Ранее сообщалось, что проект восстановления парка "Покровское-Стрешнево" изменили с учетом мнения жителей. По их просьбам из проекта исключили устройство лодочной станции на берегу Пятого Иваньковского пруда. Вместо нее будет обустроен прогулочный маршрут на сваях с выходом к воде. Также было принято решение отказались от идеи обустройства кинотеатра на открытом воздухе на берегу Третьего Иваньковского пруда. Вместо этого на данном участке появится площадка для отдыха в виде амфитеатра с видом на пруд и парк.