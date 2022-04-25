Станции метро в центре Москвы закроют на выход из-за репетиции парада Победы

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Москва 24

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12:10

Станции метро в центре Москвы закроют на выход из-за репетиции парада Победы

транспортгород

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Режим работы ряда станций метро в центре Москвы изменится из-за подготовки к параду Победы 25 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека имени Ленина" – только на пересадку", – говорится в сообщении.

Ограничения начнут действовать в 19:00 и сохранятся до окончания мероприятия.

Ночная репетиция парада Победы состоится на Красной площади в 21:00. В ней примут участие механики-водители и старшие парадные расчеты механизированной колонны без участия техники. Они проведут рекогносцировку маршрутов выдвижения на исходные точки.

На время проведения мероприятия перекроют ряд улиц. Среди планируемых перекрытий – улица Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Моховая, Охотный Ряд, Большая Никитская и другие.

Также из-за подготовки к параду Победы изменятся маршруты ряда автобусов. Речь идет о маршрутах м1, м2, м3, м6, м7 и м9. Кроме того, по укороченным маршрутам будут ходить автобусы е10, е30, м40, а также с344. Москвичей призвали пользоваться метрополитеном или другими наземными маршрутами.

Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая.

Станции метро в центре Москвы закроют на выход из-за репетиции парада Победы

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