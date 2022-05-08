Двустороннее движение организуют на участках Дегтярного и Никитинского переулков 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Двустороннее движение транспорта организуют на участках Дегтярного и Никитского переулков в связи с празднованием Дня Победы, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Изменения в движении затронут участок от Тверской улицы до Малой Дмитровки, а также участок от Тверской улицы до Большой Никитской. Двустороннее движение начнет действовать с 00:01 и сохранится до 23:59.

Помимо этого, с 15:00 до 15:30 будет полностью перекрыт участок улицы Академика Виноградова от улицы Теплый Стан до Проектируемого проезда №6259.

Ранее стало известно, что в центре и на северо-западе Москвы 9 мая изменятся маршруты автобусов и электробусов. Так, маршрут №382 ходить не будет. Маршруты м1, м3 и №379 будут работать на двух участках. Сразу 17 маршрутов будут укорочены. Речь идет о маршрутах: е30, м32, м35, №905, т18, т54, т70, №318, №345, №366, №116, №322, с344, с356, с364, с369, с484.

Парад на Красной площади в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне по традиции состоится 9 мая. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

В параде примут участие 11 тысяч военнослужащих, а также будут задействованы 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

