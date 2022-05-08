В центре Москвы на время парада Победы и шествия "Бессмертного полка" ограничат движение

9 мая в городе ограничат движение на время парада в честь Дня Победы и шествия "Бессмертного полка".

Так, с 5:00 до 8:00 полностью перекроют Волгоградский проспект, Садовое кольцо, Оружейный переулок и Новинский бульвар. Там будут двигаться колонны техники. Также с 5:00 до 13:00 для транспорта будет закрыта Таганская улица.

До конца мероприятий перекроют Тверскую улицу, Тверской бульвар, Оружейный переулок, улицы Моховая, Петровка и Солянка, а также Кремлевскую, Устьинскую и Кадашевскую набережные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.