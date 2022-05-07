Более 200 мероприятий подготовили в Москве в рамках празднования Дня Победы.

Число погибших в результате пожаров в Кемеровской области выросло до четырех, сообщили экстренные службы.

СК РФ расследует обстоятельства преступления против российских журналистов в Берлине.

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