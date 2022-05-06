Пассажиры Московской канатной дороги с портретами ветеранов получат скидку

16:24
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Московская канатная дорога в День Победы предоставит скидку пассажирам, которые участвовали в шествии "Бессмертный полк". Об этом говорится на сайте канатной дороги.
"Каждый, кто придет на станцию канатной дороги с портретом своего ветерана, получит возможность прокатиться над Москвой-рекой со скидкой 50%", – говорится в сообщении.
Так все желающие смогут встретиться с 13-ю ветеранами Великой Отечественной войны, которые, благодаря проекту "Живи и Помни", станут гостями канатной дороги и посетят Воробьевы горы сразу после парада Победы.
Ранее сообщалось, что режим работы Московской канатной дороги изменится на период майских праздников. Так, с 7 по 10 мая станции будут открыты для посетителей с 10:00 до 23:00. Стоимость проезда пассажиров будет рассчитываться по тарифам выходных и праздничных дней.
Московская канатная дорога перейдет на летний режим работы
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