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Москва 24

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16:24

Пассажиры Московской канатной дороги с портретами ветеранов получат скидку

транспортгородДень Победы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская канатная дорога в День Победы предоставит скидку пассажирам, которые участвовали в шествии "Бессмертный полк". Об этом говорится на сайте канатной дороги.

"Каждый, кто придет на станцию канатной дороги с портретом своего ветерана, получит возможность прокатиться над Москвой-рекой со скидкой 50%", – говорится в сообщении.

Так все желающие смогут встретиться с 13-ю ветеранами Великой Отечественной войны, которые, благодаря проекту "Живи и Помни", станут гостями канатной дороги и посетят Воробьевы горы сразу после парада Победы.

Ранее сообщалось, что режим работы Московской канатной дороги изменится на период майских праздников. Так, с 7 по 10 мая станции будут открыты для посетителей с 10:00 до 23:00. Стоимость проезда пассажиров будет рассчитываться по тарифам выходных и праздничных дней.

Московская канатная дорога перейдет на летний режим работы

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