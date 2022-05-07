Праздничный салют в честь Дня Победы запустят на 19 парковых площадках Москвы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Запуск праздничных салютов и фейерверков по случаю Дня Победы состоится на 19 парковых площадках Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента культуры столицы.

Уточняется, что фейерверки запустят в 22:00 на следующих площадках:



Парк Горького;

Таганский парк;

Измайловский парк;

Лианозовский парк;

Перовский парк;

парк "Сокольники";

парк "Кузьминки";

парк "Митино";

парк "Северное Тушино"

парк "Дружба";

парк имени Юрия Лужкова;

парк 50-летия Октября;

сад "Эрмитаж";

зона отдыха "Красногвардейские пруды";

Сад имени Баумана;

сквере по Олонецкому проезду;

усадьба "Воронцово";

усадьба "Измайлово";

усадьба "Алтуфьево".

Как сообщили ранее в Минобороны РФ, для запуска салюта в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне будут использованы более 11 тысяч фейерверков и свыше 70 самоходных пусковых установок.

Также в военных парадах в этом году задействуют почти 65 тысяч человек, около 2,4 тысячи образцов вооружения и военной техники, а также более 460 воздушных судов.