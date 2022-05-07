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17:38

Праздничный салют в честь Дня Победы запустят на 19 парковых площадках Москвы

городДень Победы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Запуск праздничных салютов и фейерверков по случаю Дня Победы состоится на 19 парковых площадках Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента культуры столицы.

Уточняется, что фейерверки запустят в 22:00 на следующих площадках:

  • Парк Горького;
  • Таганский парк;
  • Измайловский парк;
  • Лианозовский парк;
  • Перовский парк;
  • парк "Сокольники";
  • парк "Кузьминки";
  • парк "Митино";
  • парк "Северное Тушино"
  • парк "Дружба";
  • парк имени Юрия Лужкова;
  • парк 50-летия Октября;
  • сад "Эрмитаж";
  • зона отдыха "Красногвардейские пруды";
  • Сад имени Баумана;
  • сквере по Олонецкому проезду;
  • усадьба "Воронцово";
  • усадьба "Измайлово";
  • усадьба "Алтуфьево".

Как сообщили ранее в Минобороны РФ, для запуска салюта в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне будут использованы более 11 тысяч фейерверков и свыше 70 самоходных пусковых установок.

Также в военных парадах в этом году задействуют почти 65 тысяч человек, около 2,4 тысячи образцов вооружения и военной техники, а также более 460 воздушных судов.

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