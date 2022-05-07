В фудмолле "Депо" открылась фотовыставка "Память Героев"

Фото: Ольга Крылова

Фотовыставка "Память Героев" открылась в преддверии Дня Победы в фудмолле "Депо".

Выставка организована в рамках проекта "Историческая память" партии "Единая Россия", она продлится до 10 мая включительно.

"На выставке представлены портреты защитников, которые проявили героизм во время Великой Отечественной войны. Важно знать и помнить людей, которые совершили подвиг ради счастливого будущего грядущего поколения! Мы размещаем портреты героев на билбордах в знаковых, а также многолюдных местах", – сообщил региональный координатор проекта "Историческая память" Евгений Герасимов.

Он добавил, что посетителей выставки с наступающим праздником поздравили творческий коллектив детей и молодежи с нарушением слуха "Ангелы Надежды", певец Владимир Брилев, а также солистка Центрального концертного образцового оркестра имени Римского-Корсакова ВМФ России Юлия Малинина.

Сопредседатель общественного совета партпроекта "Историческая память" в Москве Наталия Мельяновская подчеркнула необходимость помнить об исторической памяти страны, дорожить подвигом людей, которые защитили Родину.

По ее словам, проект сохраняет память о подвигах и людях.

Ранее заммэра столицы Петр Бирюков сообщил, что Москву по традиции украсили ко Дню Победы. На улицах установили в общей сложности около 2,5 тысячи декоративных элементов.