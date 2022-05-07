Москву украсили ко Дню Победы

15:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Москву по традиции украсили ко Дню Победы, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков, которого цитирует пресс-служба комплекса городского хозяйства. На улицах установили в общей сложности около 2,5 тысячи декоративных элементов.
По словам Бирюкова, основным цветом праздничного оформления столицы к 9 Мая стал красный – цвет знамени Победы. Он рассказал, что на въездах в столицу установили тематические конструкции "Город-герой Москва", у станций метро, на вокзалах и вылетных магистралях – флаговые композиции.
Также флагами украсили столичные мосты: Крымский, Новоарбатский, Бородинский, Большой Краснохолмский, мосты через Минскую улицу и Рублевское шоссе, мост Победы на Ленинградском шоссе, Самотечную эстакаду и другие.
На площади Мясницкие ворота, Болотной, Калужской и Большой Сухаревской площадях появились стенды с архивными фото военного времени.
Ранее сообщалось, что два трамвая, украшенных к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, запустят в столице 8 мая.
Они будут следовать на маршруте №3, который проходит на юге и в центре Москвы и связывает станции метро "Чертановская" и "Чистые пруды".
Георгиевские ленточки раздадут пассажирам столичного транспорта
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