Два украшенных ко Дню Победы трамвая запустят в Москве 8 мая

Фото: телеграм-канал “Дептранс Москвы’’

Два трамвая, украшенных к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, запустят в столице 8 мая, сообщает РИА Новости.

Они будут следовать на маршруте №3, который проходит на юге и в центре Москвы и связывает станции метро "Чертановская" и "Чистые пруды".

Контролеры "Организатора перевозок" с 6 по 8 мая раздают пассажирам георгиевские ленточки. 8 мая с 17:00 и 9 мая с 08:00 их также можно будет бесплатно взять на всех стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах Мосметро.

Ранее москвичей пригласили присоединиться к акции "Бессмертный полк" 9 мая. Сбор участников начнется в 12:30 на выходе из станций метро "Динамо" и "Белорусская". Старт шествия запланирован на 15:00. По данным мэрии, в акции примут участие более миллиона человек.

В 2022 году шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате. Распечатать портреты героев перед акцией удастся бесплатно. На сайте движения можно будет выбрать оформление для портрета и создать таким образом штендер.

