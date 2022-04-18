10:16
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
В Москве открыли отремонтированный переход от Ленинградского вокзала к станции метро "Комсомольская". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
"Заменили старые конструкции, обновили инженерные сети и освещение, благоустроили территорию вокруг. Пассажиры смогут всего за 1,5 минуты, в 3 раза быстрее, дойти от вокзала до метро", – отметил мэр столицы.
По словам заммэра Максима Ликсутова, специалисты полностью заменили несущие конструкции, 3 тысячи квадратных метров гранитной и мраморной облицовки, восстановили гидроизоляцию, а также поставили навес над входом.
Собянин добавил, что ремонт перехода является частью большой работы по обновлению ТПУ "Площадь трех вокзалов", который включает две станции метро, МЦД, остановки общественного транспорта и три вокзала. Ими ежедневно пользуются 600 тысяч человек.
"В 2023 году совместно с коллегами из РЖД завершим реконструкцию станции Площадь трех вокзалов (Каланчевская) D2. Она станет новым пригородным вокзалом, где будут останавливаться поезда и D2, и D4", – подчеркнул градоначальник.
Собянин также напомнил, что ранее уже были отремонтированы переходы от Ярославского и Казанского вокзалов. Для пассажиров сделали левый разворот на Краснопрудной улице, 17 парковок за универмагом "Московский", 3 пешеходных перехода, заменили асфальт и разметку.
Ранее сообщалось, что в Москве отстойно-ремонтный корпус электродепо "Нижегородское" готов на 60%. Заммэра города Андрей Бочкарев рассказал, что к сегодняшнему дню на территории электродепо развернуты работы по второму, третьему, четвертому и пятому этапам строительства.
В Москве открыли переход от Ленинградского вокзала до станции метро "Комсомольская"
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