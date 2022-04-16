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Транспорт

17:01

Строительство отстойно-ремонтного корпуса депо "Нижегородское" в Москве завершено на 60%

транспортстроительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве отстойно-ремонтный корпус электродепо "Нижегородское" готов на 60%. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Заммэра города Андрей Бочкарев рассказал, что к сегодняшнему дню на территории электродепо развернуты работы по второму, третьему, четвертому и пятому этапам строительства.

"В настоящий момент завершается реализация второго этапа, предусматривающего возведение энергетических объектов. В рамках третьего этапа на 75% завершено строительство отстойно-ремонтного корпуса", – подчеркнул Бочкарев.

По его словам, основным является третий этап, который предполагает строительство главной инфраструктуры для обслуживания подвижных составов. В рамках четвертого этапа будет построена соединительная ветка между депо и железной инфраструктурой у станции Москва–Товарная – Курска. Пятый этап предполагает возведение проходной.

Электродепо "Нижегородское" предназначено для обслуживания поездов Большой кольцевой линии.

Ранее Бочкарев сообщил, что на строящейся станции "Тютчевская" Троицкой линии метро начался монтаж систем вентиляции и электросетей. Он отметил, что уже идет установка воздуховодов вентиляции и кабельных кронштейнов для электрического кабеля. Станция готова на 60%.

Реконструкция путей началась в электродепо "Красная Пресня" кольцевой линии метро

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