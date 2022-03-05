Около 1,5 миллиона москвичей получат обновленные поликлиники возле дома в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В столице продолжается реализация масштабной программы капитального ремонта поликлиник в соответствии с новым стандартом. В рамках программы модернизируют почти половину амбулаторного фонда площадью около одного миллиона квадратных метров, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, уже в этом году около 1,5 миллиона жителей столицы получат обновленные поликлиники возле дома.
"На сегодня уже обновлены по новому московскому стандарту и принимают пациентов более 30 зданий, а всего в 2022 году получат обновленные поликлиники возле дома еще около 1,5 миллиона москвичей. Масштабная программа реализуется в полном объеме – сейчас одновременно работы идут в более 50 поликлиниках", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.
Программа модернизации поликлиник по новому московскому стандарту подразумевает общие принципы оформления и технического оснащения зданий, а также единый стандарт набора врачей.
Так, в поликлиниках устанавливают маммографы, рентген, аппараты УЗИ и оборудование для проведения функциональной диагностики, в головных зданиях – аппараты для исследования костной ткани, аппараты МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса и другую технику.
Ранее Сергей Собянин утвердил программу реконструкции и ремонта медицинских учреждений на текущий год. Так, планируется реконструировать 101 здание амбулаторно-поликлинических учреждений, в 65 из которых работы завершат до конца года. В этом году также планируется завершить реконструкцию трех корпусов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.
В 2021 году в Москве реконструировали 35 поликлиник
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