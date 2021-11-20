В Таганском и Пресненском районах ведется капремонт двух поликлиник

14:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Таганском и Пресненском районах ЦАО ведется капитальный ремонт двух поликлиник. Работы проходят в соответствии с новым московским стандартам, предполагающим единые требования к оформлению фасадов, помещений и входных групп. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Восстановительные работы проводятся в детской поликлинике по адресу: Сибирский проезд, дом 1, строение 1, а также во взрослой поликлинике по адресу: Шмитовский проезд, дом 25, строение 1.
Заместитель руководителя департамента капитального ремонта Денис Лебедев отметил, что до капремонта состояние обоих объектов было неудовлетворительным.
"В рамках капитального ремонта в соответствии с новым московским стандартом в этих зданиях выполнят замену всех инженерных систем, лифтов, окон и дверей, обустроят новые системы вентиляции и кондиционирования, утеплят фасады и сделают высококачественную отделку помещений, приспособят их для нужд маломобильных граждан и обустроят системы доступа", – сообщил Лебедев.
Отмечается, что в детской поликлинике в Сибирском проезде оборудуют фильтр-бокс, предупреждающий распространение инфекции. Он позволит избежать контакта здоровых детей и тех ребят, у которых наблюдаются симптомы заразных болезней.
У входа в поликлинику под специальным навесом обустроят зону для колясок.
В свою очередь во взрослой поликлинике в Шмитовском проезде подготовят комплекс помещений, разделенных на ряд функциональных зон: процедурной, пультовой, кабинетов специалистов, фотолабораторий, а также вспомогательных и подсобных помещений.
"Эти зоны будут отделаны электроизоляционными материалами, устойчивыми к воздействию излучения и радиации. Кроме того, помещения оборудуют собственной вентиляцией", – разъяснил Лебедев.
В Центральном административном округе столицы по новому московскому стандарту уже отремонтированы две взрослые и одна детская поликлиника – в Хамовниках, Арбате и Таганском районе.
Заместитель руководителя департамента здравоохранения Алексей Сапсай отметил, что одним из главных элементов нового стандарта является понятная навигация, согласно которой наиболее востребованные кабинеты врачей находятся на первых этажах, а наименее востребованные – на верхних.
"Кабинеты узких специалистов везде, где это возможно, располагаются рядом с кабинетами функциональной диагностики", – добавил Сапсай.
Ранее сообщалось, что благоустройство территорий 45 столичных поликлиник планируют завершить до конца 2022 года.
Новый облик получают не только здания медучреждений, но и прилегающие к ним территории.
"Москва сегодня": Собянин рассказал о завершении реконструкции еще 10 городских поликлиник
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