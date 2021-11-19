Собянин рассказал о модернизации Морозовской больницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел новый Городской центр детской трансфузиологии в Морозовской больнице.

"Сегодня здесь, в Морозовской больнице, в главном медицинском детском центре нашего города открывается новый корпус трансфузиологии – единственный в нашей стране специализированный центр для детской крови, который дает возможность увеличения донорской крови, оборота ее, подготовки, в два раза, закрывая практически все потребности нашего города и выводя эту службу на новый качественный уровень, позволяя внедрять новые технологии, заниматься научными исследованиями", – сказал мэр.

Градоначальник поздравил коллектив Морозовской больницы с наступающим Днем педиатра, который отмечается 20 ноября. Он напомнил, что около пяти тысяч столичных врачей заняты в системе детского здравоохранения.

С созданием на базе Морозовской больницы Городского центра детской трансфузиологии все педиатрические и акушерские стационары Москвы объединят в единую информационно-логистическую сеть. Она обеспечит централизованный выбор и распределение компонентов крови для детей.

Также на базе центра начнет работать детская консультативная трансфузиологическая бригада. Ее специалисты в любое время готовы выехать в акушерские и педиатрические стационары города.

Центр детской трансфузиологии разместился в двухэтажном корпусе № 9. Здание отремонтировали. Финансирование капитального ремонта велось за счет средств "Россетей Московского региона".

Для оснащения центра закупили 127 единиц современного медицинского оборудования, которое позволяет заготавливать компоненты крови в детских дозах, в том числе для новорожденных.

Ожидается, что открытие центра увеличит объемы заготовки крови и ее компонентов с 5 до 10 тысяч литров в год. Помимо заготовки крови и лечебной деятельности, на базе центра проведут профильное обучение до 500 специалистов в год.

В Морозовской больнице ведется капремонт семиэтажного корпуса № 1. Проведение ремонтных работ позволит обновить девять отделений больницы, в том числе инфекционное диагностическое, эндоскопическое, педиатрическое соматическое, неврологическое, нефрологическое, эндокринологическое, гастроэнтерологическое, отделения реанимации и функциональной диагностики.

По окончании капремонта в корпусе № 1 развернут 169 педиатрических и 11 реанимационных коек. Впервые в столичной детской больнице создадут зону family room. Речь идет о комнатах отдыха для родителей, находящихся на лечении с детьми. Сейчас объект построен на 25%. Завершить ремонт корпуса № 1 планируется до конца 2022 года.

Собянин также напомнил, что сейчас в столице одновременно строится целый ряд уникальных корпусов: детский центр в больнице святого Владимира и детские корпуса в Коммунарке. Проводится реконструкция десятков детских поликлиник и существующих корпусов. При этом городские власти продолжат системно заниматься развитием детского здравоохранения, заключил мэр.

В сентябре новое медицинское оборудование поступило в НИИ им. Склифосовского. Стереотоксическая рама нового поколения уже применяется в работе. Специалисты института провели с ее помощью первую в России операцию. Рама необходима для проведения всех расчетов предстоящей операции и фиксации пациента на время вмешательства.