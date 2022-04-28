Поздравительный видеоролик появится на медиафасаде Останкинской башни 1 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Останкинская телебашня поздравит москвичей и гостей города с Первомаем. Об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

"1 мая на медиафасаде Останкинской башни в 00:00 будет запущен праздничный видеоролик с поздравлением: "С Праздником Весны и Труда!". С 20:00 до 23:00 его дополнит архитектурно-художественная подсветка, выполненная в весенней цветовой гамме", – говорится в сообщении.

Башни РТРС в российских регионах также присоединятся к поздравлениям. Башню в Нижнем Новгороде украсят бабочки, цветы и сердечки в весенней цветовой гамме.

"В Туле можно будет увидеть открытку: "Мир, труд, май". Белгород порадует жителей динамической подсветкой, а Пенза – флагом России", – пояснили в пресс-службе.

Праздничная подсветка также появится в Екатеринбурге, Перми, Саратове, Твери, Назрани и других городах.

Ранее сообщалось, что Парк Горького с 1 мая открывает летний сезон. Впервые после масштабного ремонта для гостей откроется народная обсерватория. В течение трех часов можно будет смотреть за Солнцем в телескоп со стократным увеличением. В 15:30 на этой площадке состоятся две часовые лекции: "Небесная сфера: основы астрономических наблюдений" и "Системы мира: от Аристотеля до Эйнштейна".