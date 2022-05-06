Телеканал Москва 24 в прямом эфире покажет празднование Дня Победы в столице

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

9 мая на телеканале Москва 24 пройдет праздничный эфир, посвященный Дню Победы. Ведущие Екатерина Фоменко, Никита Пименов, Алина Гилева, Наиль Губаев, Евгения Мирошкина и Роман Карлов будут вещать из специальной студии телеканала в Газетном переулке и расскажут о самом интересном и важном, что будет происходить в городе.

Начиная с 5 часов утра в прямом эфире зрители смогут увидеть подготовку и выдвижение военной техники с площадки временной дислокации в Печатниках, проезд ее по городу и построение на Тверской улице и Манежной площади. В этом году в параде на Красной площади будет задействовано 11 тысяч военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

Также в ходе трансляции покажут кадры с подмосковного аэродрома в Кубинке, где будут готовиться к вылету самолеты, участвующие в воздушной части парада.

Традиционно будут прямые включения с акции "Бессмертный полк". Мероприятие в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится после парада на Красной площади – в 15:00.

В течение дня зрители телеканала также увидят праздничный концерт "Песни Победы". Российские исполнители – Сергей Мазаев и Алена Долбик, Валерий Сюткин, Светлана Сурганова – исполнят всем знакомые песни военных лет, в том числе "Темную ночь", "Давай закурим", "Севастопольский вальс" и другие. Завершит праздничный эфир трансляция салюта в 22:00.