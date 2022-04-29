Питон вылез из канализации жилого дома в Москве

Фото: телеграм-канал Baza

Питон вылез из канализации многоэтажного жилого дома на Котельнической набережной в Москве, сообщает "Мослента.ру" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по столице.

"Есть такая информация. По нашим данным, питон выполз из террариума, куда его и вернули спасатели", – заявили в ведомстве.

Согласно информации ряда телеграм-каналов, змея в ванной комнате напала на пенсионерку, которая ранее приехала в гости к своим детям. Рептилия принадлежала хозяевам квартиры, однако месяц назад уползла из террариума.

Было установлено, что необычный питомец спрятался в сливе ванной.

В апреле спасатели поймали ядовитую змею на открытой детской площадке в столичном районе Печатники. Рептилию впоследствии передали работникам департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

