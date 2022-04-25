Ядовитую змею поймали на детской площадке в Печатниках

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На детской площадке в Печатниках поймали ядовитую змею. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Змею заметили днем 25 апреля у дома 53 на улице Гурьянова. На место оперативно выехал пожарно-спасательный расчет.

"Пожарные нашли и отловили змею. Животное передали работникам департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Ранее комитет лесного хозяйства Московской области призвал гуляющих в подмосковных лесах быть внимательнее в связи с тем, что после зимы там проснулись гадюки.

В комитете уточнили, что этот вид змей нападает на людей, лишь когда существует угроза их жизни и жизни их потомства, если на них наступают по неосторожности или берут в руки. При случайной встрече с гадюкой специалисты посоветовали соблюдать дистанцию и не делать резких движений.