"Звезды советского экрана": лучшие роли Марины Ладыниной

В 1978 году в пятнадцатом номере журнала среди обзоров киноновинок читатели обнаружили целый разворот с фотографиями Марины Ладыниной – актрисы, которая уже четверть века не снимается в кино. Но она стала лицом целой эпохи и символом безмятежной, веселой жизни довоенной страны. Поэтому в год 70-летнего юбилея Ладыниной издание решило вспомнить вместе со своими читателями ее лучшие роли.

Как Марина Ладынина чуть не поплатилась карьерой за связь с иностранцем? Как она поставила режиссера Ивана Пырьева на колени? Какую роль в ее судьбе сыграла Любовь Орлова? Как фильм с Ладыниной, снятый во время войны, напророчил победу? За что самую популярную послевоенную музыкальную комедию "Кубанские казаки" вдруг убрали из проката? И почему Ладынина ушла из кино на пике карьеры? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

