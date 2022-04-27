"Звезды советского экрана": легендарные актеры БДТ в кино

В 1972 году в третьем номере журнала "Советский экран" в рубрике "Театр – экрану" были представлены звезды Ленинградского Большого драматического театра – Ефим Копелян, Кирилл Лавров, Павел Луспекаев, Евгений Лебедев. Во всем Советском Союзе не было человека, который бы не знал и не любил фильмы с их участием. Художественный руководитель театра Георгий Товстоногов славился тем, что коллекционировал таланты. БДТ называли лучшей труппой СССР. Новаторы и хулиганы на сцене и в жизни, они дружно вошли в историю советского кино.

Зачем Евгений Лебедев прорубил дверь в соседнюю квартиру? Почему роль Ленина испортила карьеру Кириллу Лаврову? Как актеры разыгрывали друг друга во время спектаклей? С кем из коллег крутил романы Павел Луспекаев? И как кино спасло его от наркозависимости?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".