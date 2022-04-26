"Звезды советского экрана": "Неподдающиеся", "Девчата", "Королевская регата"

В июле 1970 года в журнале "Советский экран" опубликовали открытое письмо к создателю всенародно любимых фильмов Юрию Чулюкину. Вспоминали его легендарные киноленты "Неподдающиеся", "Девчата", "Королевская регата" и сожалели о том, что тот перестал работать в жанре комедии. В это время режиссер переживал творческий кризис и личную драму. При этом недавно первая полнометражная киноработа этого мастера "Неподдающиеся" свела публику с ума.

Как серьезный фильм на производственную тему превратился в комедию "Неподдающиеся"? Кто из сильных мира сего был покровителем начинающей актрисы Надежды Румянцевой? Зачем режиссер дал большую роль цирковому клоуну? Какой мороз способны выдержать советские актеры? Кому должна быть благодарна Светлана Дружинина за роль Анфисы? И как Николай Рыбников помолодел на десять лет?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".