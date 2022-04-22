"Тайны нашей эстрады": счастливые гастроли Вахтанга Кикабидзе

Не было еще на земле артиста, который не любил бы гастроли. Кто-то отдыхал от привычной обстановки, кто-то закупался недоступными в родном городе товарами, кто-то радовался кратким романом. А кому-то, как, например, молодому музыканту Бубе Кикабидзе, выпадал и вовсе уникальный шанс – встретить на гастролях свою судьбу.

Как вышло, что гибель президента США Кеннеди круто изменила судьбу молодого грузинского певца Кикабидзе? Через какие тернии он шел к славе? И как семья повлияла на профессиональный успех Бубы? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".