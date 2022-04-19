"Тайны кино": Андрей Миронов грустный баловень судьбы

Многие по сей день думают, что актер родился "с серебряной ложкой во рту" и считают его жизнь, пусть и несправедливо короткую, абсолютно безоблачной и счастливой. А между тем, драмы в ней было ничуть не меньше. Только счастье видели все, а драму… Драму актер скрывал глубоко внутри.
Что же прятал уникальный артист за своей, если внимательно присмотреться, грустной улыбкой? Почему драматический талант Андрея Миронова долго оставался незамеченным? На какую роль Андрея Александровича утвердил Олег Даль? Чем артист пожертвовал ради съемок в картине "Мой друг Иван Лапшин"? Что заставило Алексея Германа издеваться над Мироновым во время съемок картины? И как Андрей Александрович обманул всех?
Об этом – в программе "Тайны кино".
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