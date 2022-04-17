"The City": главные кинопремьеры недели

В новом выпуске программы The City зрителям рассказали о главных российских кинопремьерах недели. В их числе триллер "Подельники" и антиутопия "Обратимая реальность".

На выходных можно посетить различные выставки, которые работают в Москве. Например, музыкальный проект "Настройки" в "ГЭС-2". Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

