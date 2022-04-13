"Тайны кино": "Мой ласковый и нежный зверь", "Ах, водевиль, водевиль", "Анна Павлова"

С самого детства Галя Беляева замирала, сидя у экрана телевизоров и глядя на порхающих красавиц-балерин в балетных пачках. Девочка мечтала об одном: когда она вырастет, она тоже станет балериной. Однако жизнь распорядилась иначе.

Благодаря кому студентка Воронежского хореографического училища Галина Беляева оказалась на съемочной площадке картины "Мой ласковый и нежный зверь"? Кто помог начинающей актрисе получить роль в фильме "Ах, водевиль, водевиль"? В каких странах снимали киноленту "Анна Павлова"? И как мечта стать балериной принесла Галине Беляевой славу и признание? Об этом – в программе "Тайны кино".