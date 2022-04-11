"Тайны кино": "Самый медленный поезд", "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов"

Валерий Усков и Владимир Краснопольский – один из немногих устоявшихся режиссерских дуэтов в советском кино. Они были одноклассниками, однокурсниками, друзьями и троюродными братьями. А их сериалы были настолько популярны, что даже при повторных показах зрители по всей стране с замиранием сердца следили за судьбами полюбившихся героев.

Почему во время съемок телеэпопеи "Вечный зов" постановщиков обвинили в антисоветском настрое? Как обычная лыжная прогулка помогла Ускову и Краснопольскому найти сюжет для одного из самых популярных своих фильмов? За что режиссеров подвергли критике с их картиной "Неподсуден"? И как им удалось сделать успешным жанр мелодрамы? Об этом – в программе "Тайны кино".