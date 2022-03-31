Названа дата премьеры приквела "Игры престолов"

Фото: кадр из тизера сериала "Дом дракона"; режиссер – Мигель Сапочник, Грег Яйтанс, Клер Килнер; производство – HBO

Стриминговый сервис HBO Max анонсировал дату премьеры сериала "Дом дракона", который станет приквелом "Игры престолов". Об этом сообщает "Газета.ру".

Шоу выйдет на экраны 21 августа. Кроме того, продюсеры представили несколько кадров из сериала, на которых можно увидеть его героев – принцессу Рейниру, Визериса I Таргариена, Алисенту Хайтауэр и других.

Известно, что в центре сюжета "Дома дракона" окажутся гражданская война и события из жизни семьи Таргариенов, которые произошли за 200 лет до событий "Игры престолов". Сериал частично основан на книге "Пламя и кровь" Джорджа Р. Р. Мартина.

Ранее стало известно, что HBO Max планирует снять сериал по мотивам романа Стивена Кинга "Оно". Сериал с рабочим названием "Добро пожаловать в Дерри" станет приквелом к перезапуску "Оно", где роль клоуна Пеннивайза исполняет шведский актер Билл Скарсгард. За основу сюжета снова возьмут историю детей, которые противостоят своим страхам и безумному клоуну.

