Звезда "Игры престолов" получил сотрясение мозга на съемках

Фото: кадр из сериала "Игра престолов"; режиссер – Дэвид Наттер, Алан Тейлор, Алекс Грейвз; производство – Bighead Littlehead, Created By, Generator Entertainment, Home Box Office (HBO), Тelevision 360

Актер Николай Костер-Вальдау, известный по роли в сериале "Игра престолов", получил травму на съемках нового фильма. Об этом сообщает "Газета.ру".

На данный момент артист работает над картиной стримингового сервиса Netflix под названием "Борьба со льдом". Режиссером фильма выступает Питер Флинт.

Костер-Вальдау играет роль участника экспедиции, которая планирует доказать, что Гренландия является цельным островом. В одной из сцен картины герой датского актера сталкивается с медведем, которого сыграл исландский дзюдоист. По словам Николая Костер-Вальдау, в ходе съемок эпизода он получил сотрясение мозга в борьбе.

В реальности исследование, о котором рассказывается в фильме, проводилось в период с 1906 по 1908 год.

В январе 2022 года актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в Лос-Анджелесе. Артист не пострадал, травму головы получила водитель легковой машины, с которой произошло столкновение.