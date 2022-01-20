Актер Дунаевский рассказал о своем состоянии после госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Актер Федор Дунаевский после падения на улице в Москве пробыл в больнице один день.

"Я дома. Все нормально", – рассказал он РИА Новости.

О госпитализации Дунаевского стало известно 18 января. Актер выходил из такси и упал, в результате чего получил закрытую черепно-мозговую травму и ссадины.

Ранее сообщалось, что поэт Анатолий Найман госпитализирован с инсультом на выступлении с докладом о Мандельштаме на конференции в ВШЭ. По словам его дочери Анны Наринской, во время выступления он смог сказать только несколько предложений.

