В Калининграде нашли следы Янтарной комнаты

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"Следы" Янтарной комнаты, бесследно исчезнувшей в 1945 году, в бункере-блиндаже последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша обнаружил историк Сергей Трифонов. О находке он рассказал в эфире телеканала "Звезда".

По словам специалиста, часть драгоценных панелей комнаты могли быть вынесены из Королевского замка, который соединялся с бункером под землей. Также были обнаружены ворота с изображением 88 рун.

"Самое любопытное, что, когда эти руны были переведены и трактованы бельгийскими специалистами, отдельные из них показали, что это самая настоящая сокровищница, защищенная этими руническими знаками", – отметил Трифонов.

В ходе поисков Трифонов обнаружил под бункером затопленные комнаты. Зонд с видеокамерой помог определить, что в них находятся неопознанные ящики, однако установить их содержимое оказалось проблематично, поскольку есть угроза разрушения стен сооружения.

Панели, украшения и панно Янтарной комнаты были созданы в XVIII веке немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I. Все элементы были выполнены преимущественно из янтаря.

Позднее комнату подарили Петру I. Она стала украшением резиденции российских императоров в Царском селе. Однако в 1941 году немцы вывезли шедевр искусства в Королевский замок Кенигсберга, откуда он и пропал в четырьмя годами позднее.

До 1984 комнату искали специалисты государственной комиссии, которую упразднили из-за отсутствия результатов.

Ранее сообщалось о поисках Янтарной комнаты на северо-востоке Польши. Однако тогда попытка не увенчалась успехом.