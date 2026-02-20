График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 12:11

Политика

Мелони заявила, что РФ и Украина далеки от решения территориального вопроса

Фото: Getty Images/LightRocket/SOPA Images/Marco Iacobucci

Россия и Украина еще далеки от решения вопросов, которые касаются территорий. Об этом премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в интервью Sky TG24, передает "Газета.ру".

Она также назвала необоснованными требования российской стороны к Украине по выводу войск. По мнению Мелони, Москва продолжает выдвигать претензии, поэтому стороны не приблизились к решению территориального вопроса.

В ноябре прошлого года СМИ писали, что США для достижения мира на Украине могут признать российскими Крым и иные территории, которые были освобождены армией России. Американская сторона не учитывает возражения европейских политиков по этому вопросу.

В Верховной раде призвали украинские власти пересмотреть госграницы, отказавшись от части Донбасса, чтобы добиться мирного соглашения с Россией. По словам депутатов, часть областей Донбасса, которые были освобождены армией РФ, Киев уже давно не контролирует.

Новые встречи представителей России, США и Украины прошли в Женеве 17 и 18 февраля. В первый день переговоры по урегулированию украинского конфликта длились 6 часов, на следующий день – 2 часа.

В Женеве завершился третий раунд переговоров между Россией, США и Украиной

