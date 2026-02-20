ТАСС: фигуристка Петросян вызвана на допинг-контроль после выступления на ОИ-2026

Фото: ТАСС/EPA/WU HAO

Российская фигуристка Аделия Петросян была вызвана на допинг-контроль. Это произошло после выступления в произвольной программе на Олимпийских играх в Италии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании, показав результат 214,53 балла (72,89 за короткую программу и 141,64 за произвольную). В произвольном прокате спортсменке не удалось чисто исполнить четверной тулуп.

СМИ писали, что фигуристку пригласили на показательные выступления Олимпийских игр 2026 года в итальянском Милане. Как сообщал источник, спортсменка была внесена в список по решению организаторов.

Также известно, что российский ски-альпинист Никита Филиппов занял второе место в спринтерской гонке на Олимпийских играх. При этом он первым из россиян завоевал медаль на этих олимпийских соревнованиях.