РИА Новости: фигуристку Петросян пригласили на показательные выступления на ОИ-2026

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Российскую фигуристку Аделию Петросян пригласили на показательные выступления Олимпийских игр 2026 года в итальянском Милане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, спортсменка была внесена в список по решению организаторов. Также в него вошли представительница США Алиса Лю и японки Каори Сакамото и Ами Накаи.

По расписанию, показательные выступления на Играх пройдут в субботу, 21 февраля.

Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании, показав результат в 214,53 балла (72,89 за короткую программу и 141,64 за произвольную). В произвольном прокате спортсменке не удалось чисто исполнить четверной тулуп.

В результате олимпийское золото завоевала Лю, набравшая 226,79 балла. Серебряная медаль досталась Сакамото (224,90), а бронза – Накаи (219,16).