Ограничения на движение сняты в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Ограничения на движение транспорта сняты на ряде улиц в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Автомобилисты вновь могут проехать по Тверской улице в районе дома 19 по направлению в центр, Большому Путинковскому переулку и Никитскому бульвару.

Движение транспорта было временно перекрыто утром 20 февраля. Москвичей призывали заранее планировать маршрут.

Между тем аналогичные меры продолжают действовать на участке Водопроводного переулка из-за проведения строительных работ. Они продлятся до 31 декабря 2026 года. Для проезда недоступна одна полоса на участке дороги от дома 84 до дома 88, строения 4, на проспекте Мира.

Кроме того, здесь запрещена парковка. Водителей попросили обращать внимание на дорожные знаки.

