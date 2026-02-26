Психолог Зберовский: детям нельзя читать сказки про злых мачех

Фото: 123RF.com/happyfinch

Сказки с трагичным финалом, эзотерическим подтекстом и акцентом на образе злой мачехи не следует читать детям. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказал психолог Андрей Зберовский.

Он отметил, что многие классические сказки прививают правильные ценности и учат добру. Однако при выборе произведений родителям стоит быть внимательнее. В частности, сказки с сюжетом о жестоких мачехах, изгоняющих падчериц, сегодня могут быть непонятны и даже травматичны для ребенка.

"Также советую родителям при покупке сказок прочитать концовку. Потому что, к сожалению, появляются сказки с таким несчастливым концом. Там, где философия взрослая, депрессивная. Детям такое нежелательно", – сказал психолог.

Отдельное внимание он обратил на избыток волшебства в произведениях. По его словам, такие сюжеты формируют у ребенка ощущение, что решения за него могут принимать некие высшие силы. В классических же сказках, подчеркнул психолог, даже при наличии магии многое зависело от воли и поступков героя.

Кроме того, Зберовский рекомендует обращать внимание на иллюстрации – они должны соответствовать традиционным образам персонажей.

Ранее врач-невролог Наталья Суворинова рассказала, что у школьников, которые регулярно не соблюдают режим сна, могут начаться головные боли и проблемы с учебой.

По ее словам, детям младших классов для восстановления требуется около 10 часов сна, поэтому, если ребенок встает в 07:00, примерно в 21:00 нужно отправляться на ночной отдых.

Если же ребенок после этого времени не спит, активно продуцируется кортизол. В итоге регулярное бодрствование позже полуночи ведет к тому, что нервная система начинает работать в режиме стресса. Это чревато возникновением трудностей с обучением, запоминанием нового материала и появлением раздражительности.