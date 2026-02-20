Движение временно закрыто на Тверской улице и в Большом Путинковском переулке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Движение транспорта временно закрыто на Тверской улице в районе дома 19 по направлению в центр, а также в Большом Путинковском переулке в Москве. Об этом сообщил столичный Дептранс в телеграм-канале.

В ведомстве призвали москвичей заранее планировать маршрут.

Ранее из-за возгорания автомобиля временно перекрыли движение на улице Маршала Шестопалова. На месте ЧП работали оперативные службы города. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Накануне, 19 февраля, загруженность столичных дорог в вечерний час пик достигла 9 баллов. Средняя скорость движения составляла около 24 километров в час.