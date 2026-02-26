Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 09:46

Происшествия

Восемь человек готовили теракт против главы оборонного предприятия в Подмосковье

Фото: МАХ/"Следком"

Восемь человек, включая нескольких несовершеннолетних, готовили теракт против главы оборонного предприятия в Московской области по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по региону.

Установлено, что за осуществление теракта Киев обещал обвиняемым денежное вознаграждение в размере не менее 1 миллиона рублей. В результате в декабре 2024 года в городе Коломне фигуранты изготовили и заложили взрывчатку под днище автомобиля руководителя оборонного предприятия.

Устройство должно было взорваться, из-за чего с водителем могли погибнуть посторонние люди, но теракт пресекли сотрудники УФСБ по Москве и Подмосковью, которым удалось задержать злоумышленников и предотвратить подрыв автомобиля.

Уголовное дело возбудили против восьми жителей трех регионов России, трое из которых были несовершеннолетними. В зависимости от роли и степени участия их обвинили по статьям 30 и 205 УК ("Покушение на террористический акт"), статьям 33, 30 и 205 ("Пособничество в покушении на совершение террористического акта"), а также статьям 222.1 и 223.1 ("Незаконное изготовление и оборот взрывных устройств и взрывчатых веществ").

В ходе расследования следователи допросили свыше 20 свидетелей, провели 15 осмотров мест происшествия, 15 обысков, 40 осмотров предметов и документов, а также 28 судебных экспертиз. Общий объем материалов дела составил 23 тома.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – резюмировали в СК.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ предотвратили покушение на российского военнослужащего, которое готовил сторонник украинской террористической организации, запрещенной в России. Он связался с куратором в одном из мессенджеров, выразил готовность совершить преступление и получил оружие. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации.

Читайте также


происшествия

Главное

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика