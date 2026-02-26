Восемь человек готовили теракт против главы оборонного предприятия в Подмосковье

Фото: МАХ/"Следком"

Восемь человек, включая нескольких несовершеннолетних, готовили теракт против главы оборонного предприятия в Московской области по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по региону.

Установлено, что за осуществление теракта Киев обещал обвиняемым денежное вознаграждение в размере не менее 1 миллиона рублей. В результате в декабре 2024 года в городе Коломне фигуранты изготовили и заложили взрывчатку под днище автомобиля руководителя оборонного предприятия.

Устройство должно было взорваться, из-за чего с водителем могли погибнуть посторонние люди, но теракт пресекли сотрудники УФСБ по Москве и Подмосковью, которым удалось задержать злоумышленников и предотвратить подрыв автомобиля.

Уголовное дело возбудили против восьми жителей трех регионов России, трое из которых были несовершеннолетними. В зависимости от роли и степени участия их обвинили по статьям 30 и 205 УК ("Покушение на террористический акт"), статьям 33, 30 и 205 ("Пособничество в покушении на совершение террористического акта"), а также статьям 222.1 и 223.1 ("Незаконное изготовление и оборот взрывных устройств и взрывчатых веществ").

В ходе расследования следователи допросили свыше 20 свидетелей, провели 15 осмотров мест происшествия, 15 обысков, 40 осмотров предметов и документов, а также 28 судебных экспертиз. Общий объем материалов дела составил 23 тома.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – резюмировали в СК.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ предотвратили покушение на российского военнослужащего, которое готовил сторонник украинской террористической организации, запрещенной в России. Он связался с куратором в одном из мессенджеров, выразил готовность совершить преступление и получил оружие. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации.

