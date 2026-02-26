Следователи задержали директора ЧОП по делу о нападении на школу в Прикамье

Фото: perm.sledcom.ru

Задержан директор частного охранного предприятия (ЧОП), отвечавшего за безопасность школы в Александровске Пермского края, где подросток с ножом напал на одноклассника. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

Директору предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее тяжкий вред здоровью". Суд отправил его под домашний арест.

По версии следствия, руководитель ЧОПа принял на работу сотрудника, который ненадлежащим образом исполнял свои обязанности в школе, в том числе не использовал на постоянной основе ручной металлоискатель.

Также в офисе компании прошел обыск, изъята документация, допрашиваются свидетели, которые могут обладать значимой информацией для следствия.

Школьник напал с ножом на своего одноклассника 19 февраля. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Следствие предполагало, что причиной нападения послужил конфликт.

Позднее ученик этой школы рассказал, что нападавший за день до ЧП уже приходил на уроки с холодным оружием. Школьник отметил, что подросток часто ругался с одноклассниками, всех задирал и дрался. Другие источники утверждали, что нападавшего регулярно избивал отчим, с которым у него были напряженные отношения.

Спустя время суд заключил под стражу 16-летнюю жительницу Пскова. Следователи выяснили, что девушка переписывалась с нападавшим в мессенджере и давала ему советы по убийству одноклассников.