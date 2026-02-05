Губернатор Красноярского края заявил, что в школах после ЧП примут кадровые решения

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

В школах в Красноярске и Кодинске, где произошли ЧП, до конца недели будут приняты кадровые решения, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

"Росгвардия проведет проверку охранных организаций, которые обеспечивают безопасность школ, даст оценку работе их сотрудников", – заявил глава региона.

Также в учебных заведениях региона будет усилена профилактическая работа с детьми из группы риска. По его словам, она будет проводиться на основе данных социально-психологического тестирования, которое регулярно проходят школьники. Он пояснил, что это позволит своевременно выявлять изменения в поведении учащихся и их обращения за помощью.

Вместе с тем губернатор призвал не замалчивать случаи буллинга в школах. Котюков поручил педагогическим коллективам уделять больше внимания индивидуальной работе с учащимися, отслеживать изменения в их эмоциональном состоянии и налаживать контакт с родителями, особенно если поведение ребенка вызывает тревогу, а также пресекать любые проявления буллинга.

"Такие случаи школы предпочитают замалчивать. Это оборачивается тяжелыми последствиями", – отметил глава региона.

Первое ЧП произошло в Кодинске Красноярского края 3 февраля. Предварительно, девочка поссорилась с учителем, после чего ударила ножом школьницу из параллельного класса.

Пострадавшую доставили в больницу, ей ничего не угрожает. Нападавшую задержали и поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено два уголовных дела.

Второй инцидент случился в одной из школ Красноярска 4 февраля. Установлено, что восьмиклассница бросила в класс горящую ткань, а также нанесла удары нескольким школьникам предметом, напоминающим молоток.

Пострадали пять учеников. Трое детей с ожогами госпитализированы в краевой ожоговый центр, еще двое с черепно-мозговыми травмами находятся в больнице. Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.