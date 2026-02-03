Форма поиска по сайту

03 февраля, 14:51

Происшествия

Девочка напала с ножом на сверстницу в Красноярском крае после конфликта с учителем

Фото: depositphotos/fabian19

Девочка после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Инцидент произошел в одной из школ города Кодинска. По предварительным данным, 14-летняя школьница поссорилась с учителем и затем ударила ножом свою сверстницу. Пострадавшую доставили в больницу, ее жизни ничто не угрожает. Кроме того, напавшая на школьницу девочка задержана.

По факту ЧП возбудили два уголовных дела. Ожидается, что следователи дадут надлежащую правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности на территории школы.

Ранее в Бурятии задержали мужчину, который ранил ножом пасынка и его друга, а затем спрятался в лесу. Инцидент произошел в поселке Каменск Кабанского района. 55-летний ранее судимый мужчина пришел в дом, где ранее проживал, чтобы выяснить отношения с бывшей супругой. За мать заступился 22-летний сын и его 23-летний друг. В этот момент злоумышленник ударил их ножом в спину и шею.

происшествиярегионы

Главное

