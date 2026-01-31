Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января, 17:07

Происшествия

В Дагестане арестован подозреваемый в жестоком убийстве местной жительницы

Фото: телеграм-канал "Фемида Дагестана"

Дербентский городской суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве 36-летней женщины Ражидина Яралиева, сообщили в объединенной пресс-службе судов Дагестана.

Отмечается, что он отправлен под стражу на срок 1 месяц 28 дней, то есть до 27 марта 2026 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Расчлененные и обгоревшие останки женщины по имени Мальвина Магомедова, пропавшей 23 января, были обнаружены в ходе оперативно-разыскных мероприятий на окраине села Чухверкент Сулейман-Стальского района. СМИ писали, что ее убил 28-летний житель Дагестана. Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что подозреваемого задержали.

Он признался, что продал автомобиль убитой, из-за чего она стала требовать с него деньги. Он назначил ей встречу, привез в свою квартиру и задушил. После этого мужчина завернул тело в одеяло и положил в багажник, затем взял нож и поехал на речку.

По некоторым данным, незадолго до преступления пара заключила мусульманский обряд бракосочетания. По словам знакомых семьи, у нее остались трое детей от первого брака.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика