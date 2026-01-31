В Дагестане арестован подозреваемый в жестоком убийстве местной жительницы

Фото: телеграм-канал "Фемида Дагестана"

Дербентский городской суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве 36-летней женщины Ражидина Яралиева, сообщили в объединенной пресс-службе судов Дагестана.

Отмечается, что он отправлен под стражу на срок 1 месяц 28 дней, то есть до 27 марта 2026 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Расчлененные и обгоревшие останки женщины по имени Мальвина Магомедова, пропавшей 23 января, были обнаружены в ходе оперативно-разыскных мероприятий на окраине села Чухверкент Сулейман-Стальского района. СМИ писали, что ее убил 28-летний житель Дагестана. Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что подозреваемого задержали.

Он признался, что продал автомобиль убитой, из-за чего она стала требовать с него деньги. Он назначил ей встречу, привез в свою квартиру и задушил. После этого мужчина завернул тело в одеяло и положил в багажник, затем взял нож и поехал на речку.

По некоторым данным, незадолго до преступления пара заключила мусульманский обряд бракосочетания. По словам знакомых семьи, у нее остались трое детей от первого брака.

