РЖД сократят центральный аппарат на 15%

Российские железные дороги планируют сократить центральный аппарат на 15%. Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил глава компании Олег Белозеров.

По его словам, специалисты провели анализ структуры и функций, после чего будет снижено число штатных единиц. В первую очередь это затронет административно-управленческий аппарат, в том числе руководство филиалов. Всего сократят около 6 тысяч человек, сказал собеседник агентства.

Белозеров уточнил, что финансовый результат программы повышения производительности труда в 2019–2025 годах оценивается почти в 300 миллиардов рублей. В 2026-м он ожидается в размере 74 миллиардов.

Глава РЖД добавил, что компания работает по всем направлениям – это трансформация организационной структуры, ее оптимизация.

О сокращениях в РЖД сообщалось и осенью прошлого года. Компания утверждала, что намерена сократить имеющиеся вакансии и ограничить набор новых сотрудников для повышения эффективности в условиях сокращения объемов работы и сложной экономической ситуации.