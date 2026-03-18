Новости

Новости

18 марта, 12:53

Экономика

РЖД сократят центральный аппарат на 15%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российские железные дороги планируют сократить центральный аппарат на 15%. Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил глава компании Олег Белозеров.

По его словам, специалисты провели анализ структуры и функций, после чего будет снижено число штатных единиц. В первую очередь это затронет административно-управленческий аппарат, в том числе руководство филиалов. Всего сократят около 6 тысяч человек, сказал собеседник агентства.

Белозеров уточнил, что финансовый результат программы повышения производительности труда в 2019–2025 годах оценивается почти в 300 миллиардов рублей. В 2026-м он ожидается в размере 74 миллиардов.

Глава РЖД добавил, что компания работает по всем направлениям – это трансформация организационной структуры, ее оптимизация.

О сокращениях в РЖД сообщалось и осенью прошлого года. Компания утверждала, что намерена сократить имеющиеся вакансии и ограничить набор новых сотрудников для повышения эффективности в условиях сокращения объемов работы и сложной экономической ситуации.

Рижский вокзал в Москве выставили на продажу

Читайте также


экономикатранспорт

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

