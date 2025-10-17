РЖД сообщили о планах по сокращениям в аппарате управления

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Российские железные дороги (РЖД) планируют оптимизировать штат управленческого аппарата и структурных подразделений, чтобы повысить эффективность в условиях сокращения объемов работы и сложной экономической ситуации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу магистрали.

В частности, компания намерена сократить имеющиеся вакансии и ограничить набор новых сотрудников.

Соответствующее поручение дал глава холдинга Олег Белозеров. Вместе с тем он распорядился разработать план структурных изменений для приведения организационно-штатной структуры под требования компании. Все предложения должны быть направлены в департамент по организации, оплате и мотивации труда до 1 ноября.

Отдельное поручение, предназначенное замгендиректора Сергею Саратову, отвечающему за управление персоналом и оплату труда работников, касается подготовки и утверждения проектов, основанных на вышеуказанных предложениях. Срок выполнения данного указа назначен на не позднее чем 21 ноября.

Ранее сотрудники Научно-исследовательского института НИИАС РЖД представили робопса на Международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо". Механизм позволяет работать на потенциально опасных для людей участках железных дорог.

Робопсы оснащены камерами и лидарами, которые автоматически передают данные на компьютер оператора. Также они могут передвигаться со скоростью 20 километров в час, преодолевать сложные препятствия, осматривать и диагностировать труднодоступные объекты.