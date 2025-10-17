17 октября, 11:00Транспорт
В РЖД рассказали о помощи пассажирам в нештатных ситуациях с задержками поездов
Фото: depositphotos/ksvetlaya
Пассажиры при задержке поезда в пути или ожидании его на станции смогут рассчитывать на помощь сотрудников Российских железных дорог. Об этом ТАСС рассказали в РЖД.
"При возникновении нештатных ситуаций железнодорожники всегда оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам", – заверили представители холдинга.
Согласно внутренним регламентам РЖД, пассажиров поездов дальнего следования при задержке в пути более чем на 4 часа обеспечивают чаем, горячим питанием и питьевой водой.
Для пассажиров, ожидающих на вокзалах и станциях посадку в опаздывающие поезда, организуют места для отдыха, дополнительно открывают билетные кассы, предоставляют питание и воду.
Также при нештатных ситуациях РЖД стараются задействовать другие виды транспорта (автобусы и самолеты) для доставки пассажиров задержанных поездов, используют мультимодальные перевозки.
В холдинге отметили, что порядок выплаты компенсаций установлен правилами перевозок пассажиров.
