Хуснуллин: минимум 28 тысяч километров дорог будет построено в России в 2025 году

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

До конца 2025 года в России будет построено и отремонтировано минимум 28 тысяч километров дорог, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании Владимира Путина с членами правительства.

Он отметил, что это на 4 тысячи километров больше, чем в 2024 году. Кроме того, сейчас план по строительству и ремонту выполняется с опережением на 29% по сравнению с прошлым годом.

Путин, в свою очередь, призвал правительство приложить усилия для того, чтобы сохранить набранный темп дорожного строительства. Президент подчеркнул, что автотранспорт занимает первое место по объемам перевозки грузов, при этом его доля в общем объеме грузоперевозок растет.

Помимо этого, от дорог зависит рост автомобильного туризма, который становится все более популярным. По словам Путина, это происходит благодаря развитию таких скоростных трасс, как М-4, М-12 и М-11.

"К 2030 году до нормативного состояния предстоит довести не менее чем 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций, а также дорог опорной сети России. Доля региональных трасс, отвечающих нормативу, должна составить не менее 60%", – подчеркнул Путин.

Он добавил, что рассчитывает на то, что правительство, дорожно-строительные и транспортные компании, а также профильные научные организации, муниципальные и региональные власти будут "ритмично и согласованно" решать задачи по формированию международных транспортных маршрутов и модернизации дорожного хозяйства.

Кроме того, необходимо совершенствовать системы пассажирских потоков, внедрять в практику современные информационные технологии и высокие стандарты в сфере экологии. Путин отметил, что это важно для развития страны, а также для улучшения качества жизни людей.

Российский лидер 15 октября принял участие в открытии новых дорожных объектов в трех регионах страны. Он дал старт движению по новым магистралям и отметил, что работы были проведены в опережение сроков. Президент подчеркнул, что это говорит о "хороших оборотах" строительного комплекса.

