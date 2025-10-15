Путин принял участие в церемонии открытия новых участков дорог

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых дорожных объектов в трех регионах России. Событие приурочено ко Дню работников дорожного хозяйства, который отмечается в третье воскресенье октября (в этом году – 19 октября. – Прим. ред.).

"Сегодня мы делаем еще один шаг в этой большой, комплексной работе – открываем ряд новых объектов дорожной инфраструктуры. Я всех поздравляю с этими значимыми событиями", – заявил президент.

Путин дал старт движению по новым магистралям и отметил, что работы были проведены в опережение сроков. Президент отметил, что это говорит о "хороших оборотах" строительного комплекса.

В Ханты-Мансийском автономном округе открыли мост через реку Обь возле Сургута. Его длина составила 1,8 километра, а общая протяженность с учетом подходов – 45,5 километра.

Это второй мост через Обь в Сургуте, он призван улучшить транспортную связь между населенными пунктами, а также вывести транзитные потоки из самого крупного города в ХМАО. Предполагается, что он возьмет на себя основную транспортную нагрузку направлений Пермь – Ханты-Мансийск – Нижневартовск и Тюмень – Сургут – Салехард.

В Татарстане, в свою очередь, вводится в эксплуатацию обход села Сокуры, его протяженность – 24 километра. Новый участок трассы Р-239 Казань – Оренбург должен разгрузить наиболее востребованное направление из города в сторону трассы М-12 "Восток" и международного аэропорта.

В рамках проекта было построено 11,2 километра новых дорог, а также реконструировано с расширением до 4 полос 12,8 километра уже существующей трассы Казань – Оренбург до развязки с М-12. Полностью работы планируют завершить в 2026 году.

Кроме того, капитальный ремонт участка автодороги А-215 Лодейное Поле – Брин-Наволок завершен в Карелии. Обновление трассы протяженностью 15,1 километра улучшит связь столицы республики с соседними регионами. При этом до ремонта часть дороги была грунтовой, что делало ее некомфортной для езды.

Трасса А-215 соединяет Карелию с Ленинградской и Вологодской областями и проходит по западному побережью Онежского озера, а также является частью автотранспортного кольца вокруг третьего по площади озера России. Она обеспечивает транспортную доступность многих населенных пунктов. Кроме того, в районе находится много предприятий по добыче камня и различные достопримечательности.

Ранее стало известно, что на западе Москвы построят новую платную трассу, которая свяжет Новорижское шоссе и Северный обход Одинцова. Строительство магистрали, общая стоимость которой предварительно оценивается в 77,5 миллиарда рублей, планируется завершить в течение 4 лет.

