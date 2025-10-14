На западе Москвы появится новая платная трасса

Фото: Москва 24

На западе Москвы построят новую платную трассу, которая свяжет Новорижское шоссе и Северный обход Одинцово, сообщается в материалах, опубликованных на портале ГИС "Торги".

Согласно данным портала, строительство магистрали, общая стоимость которой предварительно оценивается в 77,5 миллиарда рублей, планируется завершить в течение 4 лет.

Новая трасса протяженностью 18,6 километра станет высокоскоростной – разрешенная скорость движения составит до 120 километров в час. Среднесуточная интенсивность эксплуатации в первый год прогнозируется на уровне около 23 тысяч автомобилей, отмечается в документе.

Проект предусматривает строительство эстакады через трассу М-9, моста через Москву-реку и других сложных инженерных сооружений.

Вместе с тем представители пресс-службы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики подтвердили изданию "Коммерсант", что реализация проекта запланирована в условиях концессии. Это позволит городу привлечь частные инвестиции и ускорить появление новой транспортной артерии.

"Применение концессионного механизма позволяет городу минимизировать бюджетные траты на строительство и создавать крупные инфраструктурные объекты опережающими темпами. Таким образом, город получает в собственность дорогу, а концессионер после завершения строительства – временное право взимать плату за проезд, окупая таким образом свои вложения", – пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что трасса станет пятой платной дорогой с учетом существующих и строящихся.

Также в департаменте отметили, что потенциальным инвестором выступит специальная проектная компания, созданная при участии АО "МИСК" и ЗАО "Лидер".

Ранее Сергей Собянин сообщил о планах по обновлению дорог в одной из крупнейших бывших промзон столицы – Калошино. Специалисты реконструируют участок Открытого шоссе и Тагильскую улицу до улицы Николая Химушина и до Проектируемого проезда № 2277, а также построят новую связку с Московским скоростным диаметром (МСД) в районе Пермской улицы.